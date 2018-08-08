Sri Lanka'da Budist Rahibe 6 Yıl Hapis
Sri Lanka'da aşırılıkçı Budist rahibe mahkemeye itaatsizlikten 6 yıl hapis cezası verildi.
Sri Lanka'da aşırılıkçı Budist rahibe mahkemeye itaatsizlikten 6 yıl hapis cezası verildi.
Mahkeme, Müslüman azınlığı hedef alan saldırıları kışkırtmakla da itham edilen Budist grubun lideri Galagoda Atte Gnanasara'yı, bir gazetecinin kaybolmasında rolü bulunduğu suçlamasıyla yargılanan askeri personelin 2016 yılındaki duruşmasını engellemeye çalışmaktan suçlu buldu.
Kaybolan gazeteci Prageeth Ekneligoda'yı, iç savaşta yenilgiye uğratılan ayrılıkçı Tamil Kaplanlarına destek vermekle itham eden Gnanasara'ya mahkemeye itaatsizlikten 6 yıl hapis cezası verildi.
Galagoda Atte Gnanasara, haziran ayında da kaybolan gazetecinin karısını tehdit ve taciz etmekten 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, temyiz sürecinde kefaletle serbest bırakılmıştı.
Gnanasara'nın hastanede tedavi gördüğü için bugünkü duruşmaya katılmadığı ve kararı temyize götüreceği belirtildi.
Aşırılıkçı Budist rahip hakkında Müslümanlara karşı düzenlenen çok sayıda nefret saldırısıyla bağlantılı açılmış dava da bulunuyor.
Sri Lanka'da 1983-2009 yılları arasında süren iç savaşta onlarca gazeteci kaybolmuştu.