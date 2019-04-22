Sri Lanka'da Bombalı Saldırılar: 13 Kişi Gözaltına Alındı, Saldırıları Üstlenen Olmadı

Sri Lanka'da polis, Pazar günü düzenlenen ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıları soruşturuyor. Bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan, 450'den fazla kişinin de yaralandığı saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

Ülkede yerel saatle akşam 6'dan sabah 6'ya kadar tüm adada geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lanka'da sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına da kısıtlamalar getirildi. Facebook ve WhatsApp'ı da içeren karar, yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmaması için alındı.

Yetkililer, eşgüdüm içinde düzenlenen saldırılardan bazılarının intihar saldırıları olduğunu açıkladı. Şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 35 de yabancı olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, 2 Türk mühendisin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Sri Lanka Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando, adını vermediği bir örgütün 10 gün önce saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu öğrendiğini ancak Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın bu bilgiyi hükümetle paylaşmadığını söyledi.

Saldırılar Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında 3 kilisede, başkent Colombo'da da 3 otelde (The Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury), Colombo'nun hemen dışındaki Dehiwela'da ulusal hayvanat bahçesi yakınlarında bir otelde ve Colombo'un Dematagoda bölgesinde düzenlenmişti.



İç savaş 26 yıl sürdü Sri Lanka, iç savaşın 1983'ten 2009'a kadar sürdüğü bir ülke. Sri Lanka ordusu ve Tamil Kaplanları arasındaki çatışmalar, bağımsızlık isteyen Tamil Kaplanları'nın yenilgisiyle sona ermişti.

İç savaşta yaklaşık 40 bini azınlık Tamillerden olmak üzere 70 binden fazla kişinin öldüğü sanılıyor.

Tamil Kaplanları'nın yenilgiye uğratılmasından bu yana Sri Lanka'da böylesi büyük saldırılar düzenlenmemişti.



Nüfusun çoğunun Budist olan ülkede Müslümanlar ile Budistler arasında da zaman zaman gerilim yaşanıyor.

Sri Lanka'da geçen yıl Budistlerin bazı camileri ve Müslümanların iş yerlerini hedef alan saldırıları sonrası ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırılar: En az 207 ölü, 450'den fazla yaralı