Sri Lanka'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 16 kişi öldü - Haberler
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Sri Lanka'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 16 kişi öldü

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Sri Lanka'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 16 kişi öldü

Sri Lanka'da bir haftadır süren şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sri Lanka'da bir haftadır süren şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede bir haftadır etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının can kayıplarına neden olduğu belirtildi.

Aşırı yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 16 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, söz konusu ölümlerin çoğunun boğulma ve yıldırım isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Selden etkilenen 5 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının aktarıldığı açıklamada, mağdurların, yakınlarına ya da devlet tarafından sağlanan yardım merkezlerine sığındığı kaydedildi.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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