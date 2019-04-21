Sri Lanka'da Art Arda Patlamalar (2)

Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama meydana geldi. Patlamalarda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Emniyet birimleri canlı bomba saldırıları ihtimaline karşı insanları kalabalık bölgelerden uzak durmaları noktasında uyardı.

Yerel medya patlamaların Kochchikade, Katana ve Batticaloa'daki kiliselerde ve de Colombo'daki otellerde meydana geldiğini duyurdu.

İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo 'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda şu ana kadar 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği; 300'ten fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Yaralıların çoğu Colombo Ulusal Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken hastane kaynakları ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor.

Sri Lanka Başbakanı, güvenlik kurulunu acil toplanmaya çağırdı. Emniyet birimleri patlamaların ardından bu bölgeleri kordon altına aldı.

Kaynak: DHA