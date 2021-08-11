Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarıyla bağlantılı 25 kişiye 20 binden fazla suçlama yöneltildi
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Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarıyla bağlantılı 25 kişiye 20 binden fazla suçlama yöneltildi

Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarıyla bağlantılı 25 kişiye 20 binden fazla suçlama yöneltildi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Sri Lanka'da 2019'da ülkedeki kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarla ilişkili olduğu iddia edilen 25 kişinin 20 binden fazla suçtan yargılanacağı bildirildi.

Sri Lanka'da 2019'da ülkedeki kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarla ilişkili olduğu iddia edilen 25 kişinin 20 binden fazla suçtan yargılanacağı bildirildi.

Sri Lanka'da, 2019'da 290 kişinin ölümüne neden olan saldırılarda parmağı olduğu düşünülen 25 kişiye terörle mücadele yasası kapsamında 23 bin 270 suçlama yöneltildi.

Konuya ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı, davaların hızlı şekilde görülmesi için yüksek mahkeme üyelerinden oluşan 3 kişilik heyet kurulmasını talep etti.

Ülkede saldırılarla bağlantılı olduğu iddia edilen Müslüman bir milletvekili ve kardeşi 24 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 4 Şubat'ta, bombalı saldırılara ilişkin soruşturma raporunun nihai halinin eline ulaştığını belirtmişti.

Rajapaksa, saldırının gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunanların adaletten kaçamayacağını belirterek, "Aşırıcılığın bu ülkede tekrar başını kaldırmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da, 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarıyla bağlantılı 25 kişiye 20 binden fazla suçlama yöneltildi - Haberler
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