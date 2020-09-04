Sri Lanka'da 2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı: 1 Ölü
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Sri Lanka'da 2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı: 1 Ölü

Sri Lanka'da 2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı: 1 ÖlüSri Lanka, (DHA)- Sri Lanka'nın doğu kıyısında Hindistan' a ait Indian Oil Corp adlı petrol tankerinde yangın çıktı.

04.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:39

Sri Lanka'da 2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı: 1 Ölü

Sri Lanka, (DHA)- Sri Lanka'nın doğu kıyısında Hindistan' a ait Indian Oil Corp adlı petrol tankerinde yangın çıktı. 2 milyon varil petrol taşıdığı açıklanan tankerdeki 23 mürettebattan biri hayatını kaybetti.

Sri Lanka açıklarında hareketli saatler yaşandı. Kuveyt'in Mina Al Ahmadi limanından Hindistan'ın Paradip limanına hareket eden New Diamond adlı Hindistan'a ait petrol tankeri, Sri Lanka'nın doğu kıyılarında alev almaya başladı. Sri Lankalı yetkililerden Ranjith Rajapaksa, kurtarma çalışmalarının başladığını ifade ederek, uçak ve 2 geminin bölgeye gönderildiğini kaydetti. Çıkan yangınla ilgili olarak, gemide bulunan 23 mürettebattan birinin hayatını kaybettiği açıklandı.Tankerden petrol sızmasını önlemek için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden yetkililer, yangının nedeninin ve yaralı olup olmadığının bilinmediğini dile getirdi.

Sri Lanka'da 2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı: 1 Ölü

Kaynak: DHA

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