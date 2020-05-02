Sri Lanka'da 11 Mayıs'ta işbaşı yapılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sri Lanka'da, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının 11 Mayıs'ta işe başlayacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sri Lanka'da, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının 11 Mayıs'ta işe başlayacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, kurumlardan hükümetin yayınladığı sağlık yönergesine sıkı şekilde bağlı kalması istendi.

Açıklamada, sivil yaşamın normale dönmesini sağlamak ve ekonomiyi canlandırmak için 11 Mayıs'ta kamu ve özel sektör çalışanlarının işlerinin başına döneceği kaydedildi.

Ülkede 4 Mayıs'ta sonra ermesi planlanan sokağa çıkma yasağı bazı bölgelerde devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden 30 Nisan'da yapılan açıklamada, 4 Mayıs saat 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmişti.

Ülkede 20 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, 20 Nisan'da kısmen kaldırılmıştı. Bu tarihte gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlayan Sri Lanka'da vaka sayılarında artışlar gözlemlenmişti.

Ada ülkesinde Kovid-19 vaka sayısı 690'a yükselmiş, salgın sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinlerde yaklaşık 10 bin mahkum geçici olarak serbest bırakıldı

Filipinler'de Kovid-19 salgını dolayısıyla hapishanelerdeki yoğunluğu azaltmak için kefalet bedelleri düşürülen yaklaşık 10 bin mahkumun geçici olarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Yüksek Mahkeme yargıçlarından Mario Victor Leonen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ortasından bugüne kadar 9 bin 731 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

Filipinler'de çok kalabalık olan bazı cezaevlerinde hem mahkumlarda hem de görevli personelde Kovid-19'a rastlanmıştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 928'e yükselirken, salgın sebebiyle 603 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA