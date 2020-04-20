Sri Lanka'da 1 aydır süren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Sri Lanka, Güncel

Sri Lanka'da 1 aydır süren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 aydır uygulanılan sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı.

20.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:48
Sri Lanka'da 1 aydır süren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 aydır uygulanılan sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı.

Sri Lanka hükümetinden yapılan açıklamada, 20 Mart'tan bu yana 24 saat esasıyla uygulananan sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırıldığı bildirildi.

Yasağın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Anil Jasinghe'nin Kovid-19'un kontrol altına alındığını açıklamasının ardından kaldırıldığı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının başkent Kolombo ve bazı bölgelerde Çarşamba'ya kadar devam edeceği kaydedildi.

Kamu kurumları, şirketler ve bankaların açık olacağı ancak ülke genelinde 20.00'dan 05.00'a kadar soka çıkma yasağı uygulamasına devam edileceği vurgulandı.

Yasakların esnetilmesine karşın okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarının kapalı kalacağına işaret edildi.

Otobüs ve trenlerin sosyal mesafeyi dikkate alarak yarı kapasiteyle çalışacağı bilgisi paylaşıldı.

Tüm dini etkinliklerin iptal edilmesini istenirken halka evde kalmaları ve iş haricinde yolculuk yapmamaları tavsiye ediliyor.

Sri Lanka'da 295 kişide Kovid-19 görülürken salgına bağlı 7 ölüm gerçekleşti.

Kaynak: AA

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