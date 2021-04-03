Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hassen'den, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hassen'den, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek'e ziyaret

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hassen'den, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek'e ziyaret

Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'i ziyaret etti.

Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'i ziyaret etti.

Tülek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çeltik bitkisinin iki ülke için önem arz ettiğini belirtti.

İkili işbirliği çalışmalarının yürütülebileceğini aktaran Tülek, çeltik ile ilgili fikir alışverişinin devam edeceğini kaydetti.

Hassen de ülkesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Sri Lanka İstanbul Fahri Konsolosu Alp Türkyılmaz da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali İhsan Su Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Nihat Özdemir Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hassen'den, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:04:23. #1.15#
title