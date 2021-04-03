Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hassen'den, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Tülek'e ziyaret

Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'i ziyaret etti.

Sri Lanka Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek'i ziyaret etti.

Tülek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çeltik bitkisinin iki ülke için önem arz ettiğini belirtti.

İkili işbirliği çalışmalarının yürütülebileceğini aktaran Tülek, çeltik ile ilgili fikir alışverişinin devam edeceğini kaydetti.

Hassen de ülkesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Sri Lanka İstanbul Fahri Konsolosu Alp Türkyılmaz da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci