Sri Lanka Başpiskoposu, 2019'daki terör saldırılarına ilişkin rapora erişim izni istedi

Katolik Kilisesi'nin Kolombo Başpiskoposu Kardinal Malcolm Ranjith'in, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'dan Nisan 2019'da paskalya ayini sırasında kiliselerine düzenlenen terör saldırılarına ilişkin rapora erişim izni vermesini istediği bildirildi.

Ranjith'in Sözcüsü Rahip Camillus Fernando yaptığı açıklamada, Başpiskoposun, Devlet Başkanı Rajapaksa'ya, Nisan 2019'da, Hristiyanlar için Kutsal Paskalya ayini sırasında kiliselerine düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili komisyon raporuna erişim izni talep eden bir mektup yazdığını söyledi.

Terör saldırılarına ilişkin yargıçlardan oluşan bir komisyonun hazırladığı rapor ise henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Rajapaksa, geçen haftaki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, raporun kovuşturma için yetkililere sevk edildiğini söylemişti.

Basının, raporun halka açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin Devlet Başkanlığı ofisine yönelttiği sorular ise cevapsız kalmıştı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Emniyet Müdür Vekili C.D. Wickramaratne, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Paskalya gününde Katolik kiliselerini, büyük otelleri ve kamuya açık alanları hedef alan bombalı saldırıların fail ve iş birlikçilerinin tümünün ya yakalandığını ya da öldüğünü belirtmişti.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya