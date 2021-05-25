Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor
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Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor

Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sri Lanka açıklarındaki bir konteyner gemisinde Cuma günü başlayan yangında 2 kişi yaralanırken, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisi sonucu büyümesiyle mürettebat tahliye edildi.

Sri Lanka açıklarındaki bir konteyner gemisinde Cuma günü başlayan yangında 2 kişi yaralanırken, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisi sonucu büyümesiyle mürettebat tahliye edildi.

Sri Lanka'da 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan Singapur bandıralı konteyner gemisi MV X-Press Pearl, Cuma günü konteynerlerinin birinde yangın çıkması üzere demir attığı başkent Colombo açıklarında alev alev yanıyor. Sri Lanka Donanma Sözcüsü Indika de Silva bugün yaptığı açıklamada, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisi sonucu büyümesiyle kurtarma ekiplerinin gemi mürettebatını tahliye ettiğini aktardı. Yangında 2 kişinin yaralandığını belirten Silva, sabah saatlerinde gemide patlama meydana geldiğini, hava kuvvetlerine ait bir helikopterin söndürme çalışmalarına katılarak kuru kimyasal toz kullandığını aktardı. Sri Lanka Denizcilik Bakanı Rohitha Abeygunawardena da, Hollanda'dan özel donanımlı bir uçağın Sri Lanka'ya gelmesinin beklendiğini kaydetti.

15 Mayıs'ta Hindistan'daki Hazira limanından ayrılan konteyner gemisi, Colombo üzerinden Singapur'a gidiyordu. - COLOMBO

Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor
Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor
Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisi 5 gündür alev alev yanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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