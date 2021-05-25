Sri Lanka açıklarında yanan konteyner gemisinde patlama meydana geldi

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında günlerdir yanan Singapur bandıralı konteyner gemisinde patlama meydana geldi.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında günlerdir yanan Singapur bandıralı konteyner gemisinde patlama meydana geldi.

Sri Lanka donanmasından yapılan açıklamada, Kolombo'nun 18 kilometre kuzeybatısında demirlenmiş "MV X-Press Pearl" konteyner gemisinde 21 Mayıs'ta yangın çıktı.

Yetkililer, kurtarma ekipleri tarafından 25 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini ve patlamaya geminin taşıdığı kimyasal maddelerin neden olduğunu belirtti.

Donanma Sözcüsü Indika de Silva yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın alevlerin yayılmasına yol açtığını belirterek 5 römorkörün yangına müdahale ettiğini söyledi.

Mürettebat arasında Filipinler, Çin, Hindistan ve Rus vatandaşlarının da olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer