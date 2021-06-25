Sri Lanka açıklarında bir konteyner gemisinde yangın çıktı
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Sri Lanka açıklarında bir konteyner gemisinde yangın çıktı

Sri Lanka açıklarında bir konteyner gemisinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Sri Lanka açıklarında bir konteyner gemisinde yangın çıktığı bildirildi.

Sri Lanka açıklarında bir konteyner gemisinde yangın çıktığı bildirildi.

Sri Lanka Ordu Sözcüsü Kaptan Indika de Silva yaptığı açıklamada, 22 Haziran'da Colombo limanından ayrılan Liberya bandıralı "MSC Messina" adlı gemide yangın çıktığını aktardı.

Hint sahil güvenlik ekipleri, 28 kişilik gemi mürettebatından birisine ulaşılamadığı bilgisini paylaştı. ???????

Yanan geminin Sri Lanka kıyılarına 890 kilometre uzaklıkta olduğu, Hint sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye helikopter ve gemi konuşlandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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