Srebrenitsalı Anneler Kimlik Tespit Laboratuvarının Taşınmasına Tepkili

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yapılan soykırımda çocuklarını kaybeden anneler, toplu mezarlardan çıkartılan kemiklerin kimlik tespitinin yapıldığı laboratuvarın Hollanda'ya taşınması kararına tepki gösterdi.

Soykırımın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hala bulunamayan kurbanlara dikkat çekmek amacıyla Tuzla şehrinde toplanan kurban yakınları, kimlik tespitlerinin yapıldığı laboratuvarın Bosna Hersek'ten Hollanda'nın Lahey şehrine taşınmasına karşı çıktıklarını dile getirdi.

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic, toplu mezarlarda bulunan kurbanlara ait kemiklerin ülke değiştirmesinin yanlış olduğunu belirterek, "Bu uzun bir süreç. Kim bilir Hollanda'dan kaç ay veya yıl sonra cevap gelecek? Karar, ailelerin düşüncesine başvurulmadan alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICTY) geçen ay faaliyetlerini sonlandırmasının akabinde mahkemenin sorumluluklarını üstlenen Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) yetkilileriyle konuyu görüşeceklerini kaydeden Catic, bu kararı Sırbistan ya da Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti (RS) yönetimince yapılmış bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Catic, Srebrenitsa'daki soykırımın Sırplar tarafından sürekli inkar edildiğini hatırlatarak, Bosna Hersek'te bu tarz söylemlerin cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta hayatını kaybeden 7 bin kurbanın bedenine, savaşın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hala ulaşılamadığı biliniyor.

Savaşın ardından ülke genelinde tespit edilen 550 toplu mezarda bugüne kadar 25 bin kurbanın kemiklerine ulaşılmıştı.