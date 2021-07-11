SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Katılımcıların gelişleri
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SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Katılımcıların gelişleri

Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 26'ıncı yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 26'ıncı yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma programına çok sayıda kişi katıldı.

SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Katılımcıların gelişleri
SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Katılımcıların gelişleri
SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Katılımcıların gelişleri
SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Katılımcıların gelişleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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SREBRENİTSA - Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü - Katılımcıların gelişleri - Haberler
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