Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümü (3) Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 25. yılı düzenlenen törenle anılıyor.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 25. yılı düzenlenen törenle anılıyor. Savaşta, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu birçok dünya liderinin, soykırımın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği görüntülü mesajların gösterildiği anma programı düzenleniyor. Kaynak: AA