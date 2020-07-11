Srebrenitsa soykırımının 25. yıl dönümü AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Srebrenitsa katliamı yalnızca Bosna Hersek'te değil, İslam Aleminde, Avrupa'da, tüm dünyada acının ve adalet anlayışının sembolü haline gelmiştir.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, "Srebrenitsa katliamı yalnızca Bosna Hersek'te değil, İslam Aleminde, Avrupa'da, tüm dünyada acının ve adalet anlayışının sembolü haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Kaya, yazılı açıklamasında, 11 Temmuz 1995'te yaşanan soykırımında 8 bin 372 kişinin katledildiğini anımsattı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kaya, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa katliamı yalnızca Bosna Hersek'te değil, İslam Aleminde, Avrupa'da, tüm dünyada acının ve adalet anlayışının sembolü haline gelmiştir. Yok etmek istedikleri millet, acının ve adalet anlayışının sembolü olup yüreğimizde yaşamaktadır. Acıları ve hüzünleri hale tazedir. Böylesi insanlık dışı hadiselerin bir daha tekrarlanmaması için masum sivilleri eli kanlı katillere teslim eden alçak ve korkakların hak ettiği cezayı alması yönünde elimizden geleni yapmalıyız. Yaşanan soykırımı unutturmaya, inkar etmeye, hafife almaya yönelik ideolojik yaklaşım ve çabalar olabilir ancak buna müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA