AK Parti Mardin Kadın Kolları, Srebrenitsa soykırımının 24. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Mardin İl Seçim İşleri Başkanı Melek Savaş, İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 24 yıl önce gerçekleşen katliamı kınadıklarını söyledi.

1995 yılının Temmuz ayında Bosna topraklarının insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olduğunu belirten Savaş, şöyle konuştu:

"Srebrenitsa'da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede beş gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can vermiştir. Bosna'da 3,5 yıl devam eden savaşta 312 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış. Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda gerçek suçluların hukuk karşısında hesap vermesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Srebrenista annelerinin ve tüm Boşnakların başı sağ olsun."

Kaynak: AA