Srebrenitsa Soykırımının 22. Yılı

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Srebrenitsa soykırımının 22. yılında Srebrenitsa'da düzenlenecek anma törenlerine katılmak üzere yola çıktı.



Dernek Başkanı Abdullah Gül, yaptığı yazılı açıklamada, soykırımı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.



Anma törenlerine katılmak üzere bir otobüsle yola çıktıklarını vurgulayan Gül, "Srebrenitsa bizlerin içinde birer yara. Çünkü bu soykırım Avrupa'nın göbeğinde BM gözleri önünde gerçekleşti. Bugüne kadar 8 bin 372 Boşnak vahşice hunharca katledilmiştir." ifadelerini kullandı.



Vahşetin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen acıların unutulmadığına işaret eden Gül, şunları kaydetti:



"Soykırımın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen bu yılki törenlerde de 70 Boşnak defnedilecek. Bakınız savaşın üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen toplu mezarlar çıkıyor. Bu bizleri çok üzüyor. Bu soykırımı unutmadık unutturmayacağız."