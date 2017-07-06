Srebrenitsa Soykırımının 22. Yılı

Bursa'da, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentindeki soykırımın 22 yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.



Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçi·si· Bakir Sadoviç, Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen törende, Bursa'nın Saraybosna'ya çok benzediğini söyledi.



Katliamın 22. yılı nedeniyle Bosna Hersek'e Türkiye'den ziyaretçilerin geleceğini belirten Sadoviç, "Srebrenitsa'da çok acılar yaşadık. Bosna Hersek olarak bu acıların bir daha yaşanmaması için güçlü olmak zorundayız. Sizin gibi dostlarımız sayesinde inşallah daha güçlü olacağız. Allah sizden razı olsun." dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da 1995 yılındaki katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Katliamın Batı dünyasının gözü önünde gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, "O tarihte Boşnak kardeşlerimiz sadece kendi ülkeleri için verdikleri bir savaş değildi. Bizim onurumuz, Müslüman dünyası ve Osmanlı'nın hatırası için verilen bir savaştı." ifadelerini kullandı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise dünya tarihinin savaşlarla dolu olduğunu dile getirdi.



"Srebrenitsa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük katliam gerçekleşti." diyen Altepe, "Bu katliamın 22. yılında hayatını kaybedenleri anıyoruz. İnşallah 11 Temmuz'da Bosna Hersek'te kardeşlerimizin yanında olacağız." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından parkta oluşturulan Srebrenitsa çiçeği etrafında dua edildi.



Program, Bosna Hersek'te Marş Mira-Barış Yürüyüşü'ne katılacak heyetin uğurlanmasıyla sona erdi.