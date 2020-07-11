Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor (3) Anıt mezardan genel görüntüler Kuran-ı Kerimin okunması Ezanın okunması Namaz kılınması SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.

Anıt mezardan genel görüntüler Kuran-ı Kerimin okunması Ezanın okunması Namaz kılınması SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek. Kaynak: AA