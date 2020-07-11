Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı son yolculuklarına uğurlanıyor (2)
Anıt mezardan genel görüntüler Anma töreni detayları SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.
11.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:23
Anıt mezardan genel görüntüler
Anma töreni detayları SREBRENİTSA - Avrupa'da 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 9 kurbanı daha bugün defnedilecek.
Kaynak: AA