Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümünde anlamlı açılış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümünde anlamlı açılış

ÇANAKKALE'de Biga Belediyesi ve Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde hazırlanan Srebrenitsa Soykırımı Anma ve Srebrenitsa Anıtı düzenlenen törenle açıldı.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümünde anlamlı açılış
13.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:48

ÇANAKKALE'de Biga Belediyesi ve Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde hazırlanan Srebrenitsa Soykırımı Anma ve Srebrenitsa Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Anıta ilham veren Srebrenitsa çiçeğinin beyaz ve yeşil renklerle işlendiği anıt, sadece şehitleri değil Srebrenitsa annelerinin hüznünü de temsil ediyor.

Biga ilçesindeki Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkı'nda düzenlenen törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan, Türkiye Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş ve Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran ve üyeler, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve misafirler katıldı.

Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran, açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl üyelerinin ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın Bosna'da olduklarını hatırlattı. Duran, "Srebrenista anneleri için Biga'ya bir anıt yapılacağı o gün görüşülmüştü. Bugün burada anıtın açılışını yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale Savaşı'na Bosna'dan gelerek şehadete kavuşan Boşnak şehitlerimizin aziz hatıraları için tarihi alan içerisinde Alçıtepe'de bir anıt projemizi kabul edilmiş ve çalışmalarına başlanmıştır. 18 Mart 2021 tarihinde açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.Türkiye Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Güneş ise, "Bağımsız bir ülke olan Bosna Hersek'in komşuları Sırbistan ve Karadağ tarafında yok edilmek üzere saldırıya uğradığı sırada Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki bir bölgede 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da işlenen büyük insanlık suçunun, Srebrenitsa'daki Boşnak soykırımının 25'inci yıl dönümüdür. Boşnaklar üzerinde işlenen bu savaş suçu Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilen ve o dönem Hollanda askerleri tarafından sözde kurulan Srebrenista, Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası toplumun gözetiminde işlenmiştir. Srebrenista'daki bu soykırım suçunun işlenmesi sırasında 11-22 Temmuz 1995 günleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından silahlandırılmış Sırplar tarafından esir alınmış veya Birleşmiş Milletler'in Hollandalı askerler tarafından Sırplara teslim edilmiş yaşları 1 ile 97 yaşında değişen 8 bin 372 Boşnak katledilerek öldürülmüşlerdir. Ruhları şad olsun" diye konuştu.'GEÇMİŞİNİ UNUTAN MİLLETLER YOK OLMAYA MAHKUMDUR'Srebrenitsa Soykırımı anma programlarına katılmak üzere geçen yıl Bosna Hersek'e gittiklerini hatırlatan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bosna sokaklarını ziyaret ettiğimizde kurşun izlerinin hala duvarlarda olduğunu gördük. Türk olduğumuzu, Türkiye'den geldiğimizi gören Boşnak kardeşlerimizin gözündeki o parıltıya şahit olduk. Biz Türk milleti olarak sadece ülkemizin içinde değil tüm dünyadaki mazlumların ve bu tür zulümlere uğramış insanların ümidi olmuşuz. Bosna'ya gidemeyen ama bu anı yaşamak isteyen, şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okumak isteyen vatandaşlarımız için Kalafat Köyü'müzün yol güzergahında bulunan ve şehitlerimizin adının verildiği bu parkı şehitlerimizin adına yakışır ve anıtımızın yaşadığı güzel bir park olsun istedik. Çalışmalarımıza başladık ve hızlıca tamamladık. Anıtı köy meydanına yapacaktık ama dernek başkanımız ve muhtarımızla yaptığımız görüşmelerde yol kenarındaki bu parka yapmanın daha doğru olacağına karar verdik. Her yıl burada şehit Bosnalı kardeşlerimizi anarak ruhlarına Fatiha okuyacağız. Rabbim inşallah bu tür acıları bizlere ve dünyadaki mazlum insanlara yaşatmasın. Biz de geçmişimizi unutmadığımız gibi geleceğimize de yaşadığımız acıları anlatmanın üzerimize bir borç olduğunu biliyoruz. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Bizler geçmişimizi unutmadan gençlerimizle el ele kol kola emin adımlarla yürüyeceğiz. Anıtımız hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. ANITA KARANFİL BIRAKTILARBiga Kaymakamı Mustafa Can ise konuşmasında şunları kaydetti: "Bundan 25 yıl önce 11 Temmuz 1995 yılında dünya tarihinin yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş en büyük soykırımlarından birisi gerçekleşti. Burada katledilen, soykırıma uğrayan insanlar ne yazık ki BM'nin güvenli bölge dediği bir bölgede bunu yaşadılar. Tarih bu soykırımları ve acıları unutmayacak. Bizler Türk milleti olarak her zaman Boşnak kardeşlerimizin yanında onlarla beraber bu acıları hissederek yaşayacak ve gelecek nesillerimize aktaracağız. Srebrenitsa Anıtı'nda, 11 Temmuz'un anısına ithafen 11 çiçek demeti var. İnşallah bir daha insanlık böyle acı ve felaketler yaşamaz. Ben soykırıma uğrayarak şehadete yürüyen 8 bin 372 Boşnak kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Konuşmaların ardından Federasyon Başkanı Mustafa Güneş, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'a hediye takdim etti. Biga Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından yapılan duanın ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar anıta karanfil bıraktı.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış Magazin
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte...
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 3. Sayfa
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 3. Sayfa
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Serdar Gürler İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıl dönümünde anlamlı açılış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 15:48:46. #1.15#
title