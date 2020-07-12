Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler Köln'de anıldı
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Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler Köln'de anıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler 25 yıl sonra, Almanya'nın Köln kentinde dualarla anıldı.

Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitirenler Köln'de anıldı
12.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:56

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler 25 yıl sonra, Almanya'nın Köln kentinde dualarla anıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Gençlik Birliği (BDMJ) ile Almanya Bosnalılar İslam Birliği (IGBD) gençlik teşkilatının ortaklaşa düzenlediği programda, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek demeden soykırıma uğrayan 8 binin üzerinde insan için düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

DİTİB'in ev sahipliğinde düzenlenen anma programına, DİTİB Genel Başkan Vekili Ahmet Dilek, DİTİB Federal Gençlik Başkanı Furkan Karaca, Gençlik Koordinatörü Eyüp Kalyon, IGBD Gençlik Başkanı Medin Kovacevic ile 100'ün üzerinde gençlik kolu üyesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ahmet Dilek, bu soykırımın ardından sadece kurbanların ailelerine ya da Bosna toplumuna değil, tüm insanlığa başsağlığı dilediklerini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 50 yıl sonra, Avrupa'nın ortasında ve dünya kamuoyunun gözü önünde böyle bir vahşetin yaşanmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Dilek, "Srebrenitsa Soykırımı aradan 25 yıl geçmesine rağmen kurban yakınlarının ve Boşnak halkının kapanmayan yarası olarak kalmayı sürdürüyor." dedi.

Müslümanların bir insanı yaşatmanın bütün insanlığa can vermek olduğunu bildiren, insanları yok etmekle değil, yaşatmakla sorumlu tutan bir dinin mensupları olduğunu hatırlatan Dilek, şöyle devam etti:

"Bizler, masum bir insanın canına kıymanın bütün insanlığı öldürmeye eşdeğer olduğunu bildiren İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in ümmetiyiz. Acının, hüznün ve gözyaşının dili yoktur. Çünkü şiddet kullanılarak hayatlarına son verilen her kişi, arkasında derin yaralar bırakmıştır. Allah böylesi vahşetin tekrarından bizleri ve tüm insanlığı korusun. Toplumun barışçıl bir unsuru ve parçası olarak her dini cemaatin sorumluluğu vardır. Birbirimize karşı sorumluluklarımız vardır. Konuşurken seçtiğimiz kelimelere ve hitabetimize dikkat ettiğimiz gibi davranışlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi durumda toplumda kin yayabilir veya başkalarının kin yaymasına seyirci kalabiliriz. Birlikte kin ve teröre karşı durmalıyız. Mağdurları da asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ancak bu şekilde acımızı dindirebilir, teselli olabilir ve birbirimize güç verebiliriz. Allah hepimize hayatımızda çoğu zaman unuttuğumuz şeyler olan insan sevgisi, güç, sabır ve bilgelik versin. Allah merhumlara rahmet eylesin."

BDMJ Gençlik Birliği Başkanı Furkan Karaca ile IGBD Gençlik Birliği Başkanı Medin Kovacevic de yaptıkları konuşmalarda Srebrenitsa'da yaşananları Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük katliam olarak nitelendirdiler.

DİTİB'in Almanya genelinde hazırlanan bu haftaki cuma hutbesinin başlığı da "Bir Utancın Yıl Dönümü: Srebrenitsa Soykırımı" olarak belirlenmiş ve soykırım kurbanları için tüm camilerde dua edilmişti.

Kaynak: AA

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