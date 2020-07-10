Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarının cenazeleri toprağa verilmeyi bekliyor
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden 9 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'nın karşısındaki eski akümülatör fabrikasında yarınki anma töreninin ardından toprağa verilmeyi bekliyor.
10.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:28
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden 9 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'nın karşısındaki eski akümülatör fabrikasında yarınki anma töreninin ardından toprağa verilmeyi bekliyor.
Kaynak: AA