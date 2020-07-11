Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Kosova'da törenle anıldı
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Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Kosova'da törenle anıldı

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden Boşnak siviller, Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen törenle anıldı.

11.07.2020 21:36 | Son Güncelleme: 11.07.2020 21:41

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden Boşnak siviller, Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen törenle anıldı.

"Şarski Behar" Derneği tarafından düzenlenen anma programına, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Vakat Koalisyonu Başkanı ve Milletvekili Rasim Demiri, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclisi Başkanvekili Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın ve Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar ile Prizren halkı katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı katılımla düzenlen törende konuşan Bakan Kervan, Srebrenitsa'da yaşananların Avrupa'da çok büyük bir ayıbın kanıtı olduğunu vurgulayarak, "Kosova'da da ister kardeş Boşnak topluluğu, isterse tüm Kosova vatandaşlarının Srebrenitsa ile bu dayanışmayı yaşaması takdire şayandır. Kalbimiz Bosna ve Boşnak kardeşlerimizle." diye konuştu.

Büyükelçi Sakar da bir daha böylesi acıların dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması için Srebrenitsa'nın unutulmasına asla izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Boşnaklar ile birlikte yas tutmaya devam ettiğini kaydeden Sakar, "Boşnak kardeşlerimizle el ele, yan yana, dayanışma içerisinde insanlık onurunun bir zamanlar yitip gittiği yer olan Srebrenitsa'yı barışın, dostluğun, kardeşliğin, birlikte hoşgörü içerisinde yaşamanın beldesi haline getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Demiri ise Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın unutulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim görevimiz Srebrenitsa'yı sadece bugün unutmamak değil. Biz Srebrenitsa'yı hiçbir zaman unutmayacağız ve unutulmaması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Program, şehitler için edilen dualar ve barışın sembolü beyaz güvercinlerin gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bugün de kimlik tespiti yapılan 9 soykırım kurbanı dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları Kosova'da törenle anıldı

Kaynak: AA

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