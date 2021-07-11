Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde
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Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde

Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılında Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in fotoğraflarından oluşan 'Srebrenitsa Soykırımı' konulu sergiyi, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerle buluşturdu.

Esenler Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılında Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in fotoğraflarından oluşan 'Srebrenitsa Soykırımı' konulu sergiyi, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerle buluşturdu.

Esenler Belediyesi ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek iş birliği ile gerçekleşen 'Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi' 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in 46 adet fotoğrafından oluşan sergi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Ayrıca Prof. Dr. Muyo Begiç ve UID Bosna Hersek Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı'nın katılımıyla Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV'de soykırım konulu bir söyleşi de izleyiciyle buluşacak.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

UID Bosna Hersek Başkanı Emine Şeçeroviç Kaşlı, her yıl Srebrenitsa'ya dair bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu yıl dedik ki Bosna'da Srebrenitsa anılıyor, Türkiye'de bir şeyler yapalım. Önceki yıllarda da Türkiye'de Srebrenitsa'ya dair bir şeyler yapıldı. Bu sene de güçlü hikayesi olan fotoğraflarla insanlarda Srebrenitsa'ya dair bir farkındalık oluşturmak istedik. Birçok belediye bu sergi fikrine çok büyük destek verdi. Bugün geldiğimiz noktada 4 şehirde, 11 belediyede bu sergiyi yapmaktayız. Sergi projesine en başından beri destek veren Esenler Belediyesi'ne ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya gösterdikleri Srebrenitsa hassasiyeti için teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'de Bosna'ya karşı bir hassasiyetin olduğunu ve acımızın burada paylaşıldığını biliyoruz. İnşallah bu bir başlangıç olur ve önümüzdeki senelerde daha farklı işlere imza atarız" şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLİK MUTLAKA ZİYARET EDİLMELİ"

Fotoğrafçı Veliye Hasanbegoviç'in henüz 16 yaşındayken Drina Nehri kıyısında Sırplar tarafından ailesiyle kurşuna dizildiğini ve son anda nehre atlayıp karşı kıyıya yüzerek hayatta kalmayı başardığını belirten Kaşlı, "Hasanbegoviç, bugün kuşkusuz Bosna Hersek'in en kaliteli fotoğrafçılarından biri. Kendisi yıllar sonra tekrar acılarını yaşadığı yere gidip ceset aramalarını bizzat fotoğraflamış bir arkadaşımız. Bu acıları yaşamış birinin bunları fotoğraflaması ayrı bir değer taşıyor, hisleri daha iyi aktarabiliyor" diye konuştu.

"BOŞNAK HALKI ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER VERDİ"

Sözlerinin devamında Kaşlı, "Srebrenitsa'dan bahsederken katliam ya da trajedi değil soykırım dememiz gerekiyor. Çünkü Srebrenitsa'da soykırım işlendi. Boşnak halkı, uluslararası mahkemeler tarafından yaşananların 'soykırım' olarak kabul etmesi için büyük mücadeleler verdi. Ayrıca Srebrenitsa'yı anlamak istiyorsak Srebrenitsa'ya gitmeli ve oradaki şehitliği mutlaka ziyaret etmeliyiz. Çünkü bembeyaz mezar taşları arasında vakit geçirmeniz okuyacağınız yüzlerce sayfadan daha etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde
Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde
Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde
Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde
Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde
Srebrenitsa Soykırımı fotoğraf karelerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı anma törenine video mesaj gönderdi Açıklaması
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