Srebrenitsa soykırımı 26'ncı yıl dönümünde Keçiören'de anıldı
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Srebrenitsa soykırımı 26'ncı yıl dönümünde Keçiören'de anıldı

Srebrenitsa soykırımı 26'ncı yıl dönümünde Keçiören'de anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Srebrenitsa soykırımında ölenler, 26'ncı yılında Keçiören Belediyesi ve Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programla anıldı.

Srebrenitsa soykırımında ölenler, 26'ncı yılında Keçiören Belediyesi ve Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programla anıldı.

Keçiören Belediyesi ile Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği tarafından Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünü anmak için bir program düzenlendi. Programın sonunda protokol üyeleri ve vatandaşlar Keçiören Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bıraktılar. Srebrenitsa şehitlerinin anısına Heykeltıraş Ubey Talha Akkaya tarafından yapılan anıtın da açılışı gerçekleştirildi.

Programıa katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bosna Hersek'te akan gözyaşları burada, Türkiye'de de akmıştır. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna'ya alın, orada savaşalım demiştir. Biz de bu soykırımı unutturmamak için Keçiören'de birçok noktaya soykırımın ismini verdik. Yüreklerimizin yandığı Srebrenitsa katliamının 26'incı yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Avrupa diyoruz, demokrasi diyoruz, özgürlük diyoruz ama her şey duruma göre değişiyor, yapacakları operasyona göre değişiyor. Bosna-Hersek'te üstünlük Müslüman Boşnak kardeşlerimize geçmeseydi daha çok can toprağa düşmeye devam edecekti. Ama bu bir imanın zaferidir. Şimdi Avrupa'nın ortasında ne azınlık hakkı var ne de dinle ilgili bir hak var. Şu anda Müslümanlara yönelik ciddi anlamda saldırı ve önyargı var. Avrupa'da Müslümanlara yönelik saldırılar artmıştır ve bu konuda Avrupa iyi sınav verememiştir. Bu anma programı tarih adına attığımız acı bir imza olsa da, bir güzelliği var ki o da acıyı paylaşmaktır. Bu katliamı gerçekleştirenler, Allah katında hak ettikleri cezayı elbette alacaklardır. Soykırıma maruz kalan şehitlerimizi saygı ve rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bosna'daki kardeşlik iklimi hep devam etsin, Bosnalı kardeşlerimize selam olsun" dedi.

Programa Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Lütfiye Selva Çam, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Srebrenitsa soykırımı 26'ncı yıl dönümünde Keçiören'de anıldı
Srebrenitsa soykırımı 26'ncı yıl dönümünde Keçiören'de anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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