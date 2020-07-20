Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı
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Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi ile Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği'nin Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yılını anmak için düzenlediği "Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci Yılını Anma Programı"na katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bosna Hersek'te akan gözyaşları burada, Türkiye'de de akmıştır.

Srebrenitsa Soykırımı 25'inci yılında Keçiören'de anıldı
20.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:41

Keçiören Belediyesi ile Bosna-Hersek Ankara Büyükelçiliği'nin Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yılını anmak için düzenlediği "Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci Yılını Anma Programı"na katılan Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bosna Hersek'te akan gözyaşları burada, Türkiye'de de akmıştır. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna'ya alın, orada savaşalım demiştir. Biz de bu soykırımı unutturmamak için Keçiören'de birçok noktaya soykırımın ismini verdik." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda düzenlenen "Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci Yılı Anma Programı"na Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Arife Polat Düzgün, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören İlçe Müftüsü Mehmet Şahin, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve Keçiörenli vatandaşlar katıldı.

"Avrupa'nın göbeğinde insanlık dramı yaşandı"

Program, milli marşların okunmasının ardından saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Anma programında katılımcılara hitaben konuşma yapan Başkan Altınok, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'te akan gözyaşları burada, Türkiye'de de akmıştır. Yürekler burada da yanmıştır. Birçok vatandaşımız bizleri de cepheye, Bosna'ya alın, orada savaşalım demiştir. Biz de bu soykırımı unutturmamak için Keçiören'de birçok noktaya soykırımın ismini verdik. Gönlümüzde kazılı ve beynimizde yazılı olan Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Avrupa'nın göbeğinde, Birleşmiş Milletlerin koruması altında olan bu coğrafyada bir vahşet, soykırım, insanlık dramı ve felaketi yaşandı. Bu anma programı tarih adına attığımız acı bir imza olsa da, bir güzelliği var ki o da acıyı paylaşmaktır. Bu katliamı gerçekleştirenler, Allah katında hak ettikleri cezayı elbette alacaklardır. Soykırıma maruz kalan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Srebrenitsa'da şehit olan Boşnaklara saygı ve rahmet dileklerini ileterek, "Bugünkü güçlü Türkiye 1995 yılında olsaydı, bu soykırım yaşanmazdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyaya adaleti ve hoşgörüyü hakim kılmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Medeni olduğunu iddia eden Avrupa'ya artık kimse inanmıyor. Bu coğrafyada Türkiye ne kadar güçlü olursa barış ve huzur da bir o kadar baki olur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da soykırımda şehit olanlara Boşnaklara rahmet ve Bosna Herseklilere başsağlığı dileyerek destek mesajı verdiler.

Programın sonunda protokol ve katılımcı vatandaşlar Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bıraktılar. ?

Kaynak: AA

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