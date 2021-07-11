Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılındaki soykırımda katledilen 19 kişinin tabutu yarın toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınırken, acılı aileler tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılındaki soykırımda katledilen 19 kişinin tabutu yarın toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınırken, acılı aileler tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 tarihinde acımasızca katledilmesinin 26. yıldönümü için düzenlenen Barış Yürüyüşü ve Motor Maratonu'nun son durağı olan Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşıldı. Mezarlıkta kurbanlar anısına saygı duruşu yapılarak, dualar okunurken, soykırımda katledilen 19 kişinin tabutları da yarın toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı. Savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski bir fabrikadan çıkarılan tabutlar, omuzlar üzerinde mezarlığa getirildi. Tabutların mezarlığa taşınması duygu dolu anlara sahne olurken, acılı aileler tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı. Bosnalı anneler, 3 gün önce başlayan yürüyüş boyunca 100 kilometreden fazla yol aşan evlatlarını karşıladı.

19 kurban yarın toprağa verecek

Srebrenitsa soykırımının anıldığı her 11 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da kimlikleri belirlenen 19 kurbanın naaşları yarın toprağa verilecek. Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda Srebrenitsa katliamının 26. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek tören yarın yerel saatle 11.00 sıralarında başlayacak. Törende, kurbanların anısına saygı duruşunda bulunularak, dualar edilecek. Soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 19 kurban, öğleden sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Anma töreni, yerel saatle 14.00'te sona erecek.

Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 671 olacak

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda bulunan kurbanlar kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte toprağa verilen Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 671'e yükselecek.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Barış Yürüyüşü 8 Temmuz'da başlamıştı. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle katılımın az olduğu yürüyüşe bu sene 3 binin üzerinde kişi katılmış, Temmuz 1995'teki olaylar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da nitelendirilen orman yolundaki 3 günlük yürüyüşte toplamda 100 kilometre yol kat edilmişti. Bugün ise kurbanların anısına bu yıl 10'uncusu düzenlenen Motosiklet Maratonu'nda yüzlerce motorcu başkent Saraybosna'dan Potoçari'ye gelmişti. - POTOÇARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı