Srebrenitsa Kurbanları Hırvatistan'da Anıldı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümü kapsamında Hırvatistan meclisinde anma töreni düzenlendi.



Zagreb Boşnak Azınlıklar Konseyi (VBNMGZ) ve Hırvatistan Boşnakları 'Preporod' Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen törende Srebrenitsa soykırımının kurbanları anıldı.



Törende Srebrenitsa soykırımının unutulmaması, kurbanların gömüldükleri yerlerin tespit edilmesi ve suçluların cezalandırılması gerektiği mesajları verildi.



Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic, törende yaptığı konuşmada "Aradan onca zaman geçmesine rağmen Srebrenitsa trajedisi hala devam ediyor. Bu trajedi, soykırımın son kurbanının kimlik tespiti yapılana dek devam edecek." dedi.



Srebrenitsa annelerinin yakınlarını bulmak ve dünyaya Srebrenitsa'da yaşananları anlatmak için yıllardır mücadele verdiğini söyleyen Jandrokovic, soykırımın sorumlularından birçoğunun cezasını çekmediğine işaret etti.



"Srebrenitsa'da soykırım yapılmasına rağmen bunu inkar edenler var." diyen Jandrokovic, hakikatin ortaya çıkması ve yaşananların unutulmaması adına ortak mücadele çağrısında bulundu.



Zagreb Büyükşehir Belediye Başkanı Milan Bandic de 22 yıl önce Srebrenitsa'da yaşananları, katledilen Boşnakların tüyler ürpertici hikayesi olarak nitelendirdi.



Bandic, soykırımın inkar edilmesine karşı olduklarını vurgulayarak, "Soykırım bir doğal afet değildir, bir toplumun, kurumsal ve organize şekilde katledilmesidir." dedi.



Uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kalışının affedilemez olduğunu belirten Bandic, "11-16 Temmuz 1995 tarihlerinde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki güvenli bölgede yaşananlar, Büyük Sırbistan'ın 1992 mayıs ayında başlayan soykırım politikasının son perdesidir." şeklinde konuştu.



Zagreb Boşnak Azınlıklar Konseyi (VBNMGZ) Başkanı Harun Omerbasic, soykırımın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda hala soykırım kurbanlarının toprağa verildiğine dikkati çekerek, bazı siyasetçilerin ve BM bünyesinde görev yapan bazı isimlerin soykırımı inkar etmesinin tehlikeli olduğunu vurguladı.



Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmiş ve kurbanları toplu mezarlara gömmüştü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetleri bulunan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.



Srebrenitsa soykırımının bu yılki anma törenlerinde kimliği belirlenen 71 kurban toprağa verilecek.