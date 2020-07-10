Srebrenitsa kurbanları anısına motosiklet maratonu
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Srebrenitsa kurbanları anısına motosiklet maratonu

Srebrenitsa soykırımının 25. yılı kapsamında, Avrupa'nın farklı ülkelerinden yaklaşık 300 motorcu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan Srebrenitsa'ya hareket etti.

10.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:13

Srebrenitsa soykırımının 25. yılı kapsamında, Avrupa'nın farklı ülkelerinden yaklaşık 300 motorcu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan Srebrenitsa'ya hareket etti. "Unutmadık, unutturmayacağız" sloganıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonuna katılan motorcuların Saraybosna'nın en işlek caddelerinden geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

Srebrenitsa kurbanları anısına motosiklet maratonu

Kaynak: AA

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