Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenen motosiklet maratonu sona erdi Srebrenitsa soykırımının 25. yılı kapsamında, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan yola çıkan yaklaşık 300 motosikletli Potoçari'ye ulaştı.

Srebrenitsa soykırımının 25. yılı kapsamında, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan yola çıkan yaklaşık 300 motosikletli Potoçari'ye ulaştı. "Unutmadık, unutturmayacağız" sloganıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu, soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi.

Kaynak: AA