Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülen 8 kurbanın cenazesi 11 Temmuz'da defnedilecek Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının bu yılki anma törenlerinde, kimliği belirlenen 8 kurbanın cenazesi toprağa verilecek.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının bu yılki anma törenlerinde, kimliği belirlenen 8 kurbanın cenazesi toprağa verilecek.

Srebrenitsa Anma Merkezinden yapılan açıklamada, bu yıl toprağa verilecek kurbanlardan en gencinin öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısının ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic olduğu kaydedildi.

Bu yıl defnedilecek diğer kurbanların ise Sead Hasanovic (1971), Alija Suljic (1969), Hasib Hasanovic (1970), Zuhdija Avdagic (1947), Bajro Salihovic (1943) ve İbrahim Zukanovic (1941) olduğu bildirildi.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl 8 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 643 soykırım kurbanı defnedildi.

Soykırım kurbanlarının cesetleri, ülkenin 570 farklı noktasında bulunurken, bugüne kadar defnedilen en genç soykırım kurbanı doğumundan birkaç gün sonra katledilen Fatima Muhic oldu.

Kaynak: AA