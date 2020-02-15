Srebrenitsa'da kimliği belirlenemeyen 82 kurban toprağa verilecek

15.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:32

Bosna'daki savaşta en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen ancak aradan 25 yıl geçmesine rağmen kimlik tespiti yapılamayan 82 kurban, bu yıl toprağa verilecek.



Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen soykırımda, hayatlarını kaybedenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'da düzenlenecek anma töreninin ardından, bu yıl ilk defa kimliği belirsiz kurbanlar da defnedilecek. Euronews.com'da Görüntüle