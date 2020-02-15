Srebrenitsa'da kimliği belirlenemeyen 82 kurban toprağa verilecek
Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden Amor Masovic, ailelerin onayının alınması durumunda bu yıl toprağa verilecek kurban sayısının 200'e ulaşacağını söyledi.
Bosna'daki savaşta en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda öldürülen ancak aradan 25 yıl geçmesine rağmen kimlik tespiti yapılamayan 82 kurban, bu yıl toprağa verilecek.
Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen soykırımda, hayatlarını kaybedenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'da düzenlenecek anma töreninin ardından, bu yıl ilk defa kimliği belirsiz kurbanlar da defnedilecek. Euronews.com'da Görüntüle