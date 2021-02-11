Srebrenitsa anneleri kayıp yakınlarının artık bulunmasını istiyor
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Srebrenitsa anneleri kayıp yakınlarının artık bulunmasını istiyor

11.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:38
Srebrenitsa anneleri kayıp yakınlarının artık bulunmasını istiyor

Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'nda çocuklarını ve eşlerini kaybeden Srebrenitsalı anneler yakınlarının bulunmasını talep ediyor.

Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'nda çocuklarını ve eşlerini kaybeden Srebrenitsalı anneler yakınlarının bulunmasını talep ediyor.

Srebrenitsalı anneler, Temmuz 1995'te yaşanan soykırımı hatırlatmak ve kayıplarına dikkat çekmek amacıyla her ayın 11'inci günü Tuzla şehrinde barışçıl protesto düzenleme geleneğini sürdürdü.

Üzerinde soykırımda öldürülen ancak aradan 25 yıl geçmesine rağmen cesedine hala ulaşılamayan kurbanların fotoğrafları olan büyük bir pankart taşıyan anneler, arama ve kimlik tespit çalışmalarının artık tamamlanması çağrısında bulundu.

Srebrenitsa Kadınları Derneğinden Nura Begovic, kurban yakınları olarak sevdiklerini aramaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de arama çalışmalarının yavaşladığına dikkati çekti.

Kazı ve kimlik tespit çalışmalarının salgına rağmen yapılabileceğini kaydeden Begovic, "Soykırımın üzerinden tam 25 yıl geçti. 1600 kurban hala kayıp. Salgını bahane ederek arama çalışmalarını durdurmuş gibi görünüyorlar." dedi.

Her ay anma yürüyüşlerini kayıpların bulunması için çağrı yapmak amacıyla düzenlediklerini aktaran Begovic, sevdiklerinin birkaç kemiğine daha ulaşma umuduyla cenaze işlemini erteleyen kurban yakınlarının da şu ana kadar bulunan kemik kalıntılarını toprağa vermeleri gerektiğini söyledi.

Begovic, 11 Temmuz 2020'de düzenlenen anma ve cenaze töreninin salgın nedeniyle kısıtlı bir katılımla yapıldığını hatırlatarak, "Kurban yakınlarının birçoğu törene katılamadığı için cenazeler de ertelendi. Kurban yakınlarını bu yıl düzenlenecek törende sevdiklerine ait kemikleri toprağa vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Savaş ve soykırım suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki askeri birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrine girmesi ile başlayan soykırımda, yalnızca birkaç gün içine en az 8 bin 372 Boşnak sivil öldürülüp toplu mezarlara gömüldü.

Aradan 25 yıl geçmesine rağmen 1600 civarında soykırım kurbanının cesedine hala ulaşılamadı.

Toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra yakınlarının da onayı ile her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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