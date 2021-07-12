Srebrenitsa Anneleri Başkanı Efendiç: "Gücü elinde tutanlar bizim için hiçbir şey yapmadılar"
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Srebrenitsa Anneleri Başkanı Efendiç: "Gücü elinde tutanlar bizim için hiçbir şey yapmadılar"

Srebrenitsa Anneleri Başkanı Efendiç: 'Gücü elinde tutanlar bizim için hiçbir şey yapmadılar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Srebrenitsa Anneleri organizasyonunun Başkanı Fadila Efendiç, dün düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı'nı anma programında, 1995'te 20'li yaşlardaki oğlunu kaybettiğini ve soykırımda kendilerine yardım edilmediğini belirterek, "Gücü elinde tutanlar bizim için hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Srebrenitsa Anneleri organizasyonunun Başkanı Fadila Efendiç, dün düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı'nı anma programında, 1995'te 20'li yaşlardaki oğlunu kaybettiğini ve soykırımda kendilerine yardım edilmediğini belirterek, "Gücü elinde tutanlar bizim için hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Srebrenitsa Anneleri organizasyonunun Başkanı Fadila Efendiç, dün katıldığı Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde 19 soykırım kurbanının Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildiği anma programında, Srebrenitsa'da yaşadıklarını açıkladı. O günleri üzülerek hatırladıklarını aktaran Efendiç, "Bu günler, bizim için en üzücü günler. Bu kadar kurbanın yanında buna hakkımız var. Gücü elinde tutanlar bizim için hiçbir şey yapmadılar. Belki Hollanda halkı böyle düşünmüyordur. Ben şimdi bu oturduğum yerden, dünyanın her yerindeki savaşlarda hayatını kaybeden siviller için üzülüyorum, fakat elimden ne gelir ki" ifadelerini kullandı.

"Bunun soykırım olduğunu eninde sonunda kabul edecekler"

Suçluların sorumluluk almaktan korktuğunu, fakat yapılan bu soykırımın eninde sonunda kabul edileceğini belirten Efendiç, çatışmalar sırasında yaşadıkları nedeniyle bir asker gibi Sırp silahlarını tanır hale geldiğini kaydetti. Efendiç, "Bu haksızlıklarla savaşıyoruz. Bu tabi ki zor bir kavga. Çünkü gerçekten suçlu olanlar sorumluluk almaktan korkuyorlar. Bunun soykırım olduğunu eninde sonunda kabul edecekler, bu böyle sürmeyecek. Fakat arkalarında büyük bir güç var, o da Rusya'dır. Sırplar, Srebrenitsa'yı almadan öncede 3 sene boyunca kuşatma altına aldılar. Şu an ben, sanki askeri eğitim almışım gibi onların silahlarının hepsini tanırım. Hepsi başımın üstünden uçtuğu için biliyorum" dedi.

"Kendi elimizden vurulduk"

Efendiç, kendisi ve hayatını kaybeden eşinin yıllarca Yugoslavya'ya ödedikleri verginin kendilerine silah olarak döndüğünün altını çizerek, "Ben ve rahmetli eşim senelerce çalıştık. Yugoslavya için vergilerimiz bize silah olarak geri döndü. Kendi elimizden vurulduk" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, olaylar sırasında kızıyla birlikte Potoçari'de bulunan bir akü fabrikasına sığındıklarını ve onları kurtulacaklarını sanırken, diğer Srebrenitsa halkı gibi yanıldıklarını belirten Efendiç, çatışmalarda 20'li yaşlardaki oğlunu da kaybettiğini bildirerek, "Ben, 2002'de Srebrenitsa'ya geri döndüm ve hayatımı burada geçireceğim. Çetnikler'den de, hiç bir şeyden de korkmuyorum. Benim oğlumu öldürdüler. Beni de öldürsünler. Bari üzüntümü dindirirler. Bütün bunlar, büyük Sırbistan planının bir parçası. Ben size açıkça söylüyorum. Sırbistan, Srebrenitsa ve Bosna'da soykırım yaptı. Her şeyin sorumluluğunu aldığı gibi bunun da sorumluluğunu almalılar" dedi.

"Soykırım'ın 19 kurbanı daha toprağa verildi"

Dünyanın en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın dün 26. yıldönümünde, kimliği tespit edilen 19 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilmişti. Tören, Srebrenitsa kurbanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bosna Hersek milli marşının okunması ile başlamıştı. Ayrıca korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilen törende, cenaze namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırmıştı. Ayrıca tören sırasında, 19 soykırım kurbanının adları tek tek okunurken, en genç kurbanın 16 yaşındaki Azmir Osmanovic, en yaşlının ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olduğu kaydedilmişti. Defnedilen 19 kurbanın ardından toprağa verilenlerin toplam kurban sayısı ise 6 bin 671'e yükselmişti. - POTOÇARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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