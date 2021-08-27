SRC Ajans hizmete açıldı
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SRC Ajans hizmete açıldı

SRC Ajans hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir medyasına yeni bir soluk getirecek SRC Ajans törenle açıldı.

Balıkesir medyasına yeni bir soluk getirecek SRC Ajans törenle açıldı.

Sahipliğini TRT Haber Balıkesir İl Temsilcisi ve İHA Muhabiri Taşkın Sarıca'nın eşi Emine Sarıca'nın yaptığı SRC Ajans'ın açılışı bugün gerçekleştirildi

SRC Ajans bugün görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Medya Danışmanlık hizmetlerinden, web ve mobil yazılımlara kadar bir çok branşta hizmet veren SRC Ajans hakkında bilgi veren Taşkın Sarıca, Balıkesir'e yeni bir soluk getireceklerini ifade ederek, "Ajansımızda kurum, dernek ve firmalara medya danışmanlığından, sosyal medya danışmanlığına, web tasarım ve mobil yazılımdan, promosyon ürünleri ile dergi tasarımına kadar her konuda hizmeti sağlayacağız" dedi.

Tüm medya organlarının bir internet sitesine sahip olduğunu ve artık internet medyasının daha revaçta olduğuna dikkat çeken Sarıca, 2015 yılında kurduğumuz www.balikesirimweb.com haber portalı sitemizi de artık SRC Ajans çatısı altında devam ettireceğiz. Türkiye'deki sıcak konuları ve Balıkesir'in gündemini an be an okuyucularımızla buluşturacağız. SRC Ajans olarak Balıkesir için çalışıp, Balıkesir için üretmeye gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Anafartalar Caddesi, Mortaş İşhanı B Blok, No: 27'de gerçekleşen açılışa AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Başkan Yardımcıları Uğur Türkmen ve Şaban Akkol, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, Diyanet Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa, Vatan ve Hürriyet Partisi İl Başkanı Ahmet Ankaralı, KADE İl Temsilcisi Zeliha Kahraman, EKK Başkanı Erol Ayvaz, Türk Ocakları Başkanı Tahir Korucuoğulları, ALTAŞ Müdürü İsmail Akdoğan, STK ve dernek Başkanları, Emniyet amirleri ve personelleri, PERSAM yetkilisi Mehmet Kızıl, Gazete ve Medya kuruluşları sahipleri ile Balıkesir'de görev yapan ajanslar ve Sarıca'nın meslektaşları ile yakınları katıldı. - BALIKESİR

SRC Ajans hizmete açıldı
SRC Ajans hizmete açıldı
SRC Ajans hizmete açıldı
SRC Ajans hizmete açıldı
SRC Ajans hizmete açıldı
SRC Ajans hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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