Squid Game konusu ne, ödülü ne, kaç para? 45.6 milyar Won ne kadar eder? 1 won kaç TL? Squid Game oyuncuları kimler?

SQUİD GAME NE ZAMAN ÇIKTI?

Squid Game, Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilenbir Güney Koreli hayatta kalma draması televizyon dizisidir. Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, 45,6 milyar ? (38,7 milyon ABD Doları) değerinde gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atan bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Dizi Netflix tarafından 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı.

SQUİD GAME KONUSU NE?

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ? (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atıyorlar.

SQUİD GAME BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

SQUİD GAME 45.6 MİLYAR WON KAÇ TL?

Oyundaki büyük ödül olan 45.6 milyar won, 341.180.998,65 Türk Lirası'na eşittir.

45,6 milyar Won = 341.180.998,65 TL

SQUİD GAME OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Lee Jung-jae - Seong Gi-hun (No. 456)

Bir şoför ve kumar bağımlısı, annesiyle birlikte yaşıyor ve kızını maddi olarak desteklemek için mücadele ediyor. Birçok borcunu kapatmak için Oyuna katılır.

Park Hae-soo - Cho Sang-woo (No. 218)

Bir menkul kıymetler şirketindeki yatırım ekibinin başkanı, Gi-hun'un küçük bir öğrencisiydi ve Seul Ulusal Üniversitesi'ne giren yetenekli bir öğrenciydi, ancak şimdi müşterilerinden para çaldığı için polis tarafından aranıyor.

Oh Yeong-su, Oh Il-nam olarak (No. 001)

Dışarıda ölmeyi beklemek yerine Oyun oynamayı tercih eden beyin tümörlü yaşlı bir adam.

HoYeon Jung - Kang Sae-byeok (No. 067)

Hayatta kalan aile üyelerini bu ülkeden bulabilecek ve geri alabilecek bir komisyoncu için ödeme yapmak üzere Oyuna giren Kuzey Koreli bir sığınmacı.

Heo Sung-tae Jang Deok-su olarak (No. 101)

Büyük kumar borçlarını kapatmak için Oyuna giren bir gangster.

Anupam Tripathi Abdul Ali olarak (No. 199)

İşvereni ona aylarca ödeme yapmayı reddettikten sonra genç ailesine bakmak için Oyuna giren Pakistanlı bir yabancı işçi.

Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo (No. 212)

Zavallı bekar bir anne olduğunu iddia eden gizemli ve manipülatif bir kadın.

Yardımcı karakterler

Yoo Sung-joo Byeong-gi olarak (No. 111) : Yaklaşan oyunlar hakkında bilgi karşılığında ölü katılımcıların organlarını kaçakçılığı yapan bir grup yozlaşmış gardiyanla gizlice çalışan bir doktor.

Lee Yoo-mi - Ji-yeong (No. 240)

Kim Si-hyun 244 numara olarak : İnancını tekrar Oyuna bulan bir papaz.

Küçük karakterler

017 olarak Lee Sang-hee : 30 yılı aşkın deneyime sahip bir cam üreticisi.

Kim Yun-tae No. 069 olarak : 070 numaralı eşiyle Oyuna katılan bir oyuncu

070 olarak Lee Ji-ha : 069 numaralı kocasıyla Oyuna katılan bir oyuncu

278 numara olarak Kwak Ja-hyoung : Deok-su'nun grubuna katılan ve onun uşaklığını yapan bir oyuncu.

Chris Chan/ Chris Lagahit No. 276 : Tug of War turunda Seong Gi-hun'un grubuna katılan bir oyuncu.

Oyun personeli

Oyun için katılımcı toplayan bir satıcı olarak Gong Yoo (Bölüm 1 ve 9)

Lee Byung-hun Ön Adam olarak (Bölüm 8-9)

Siviller

Wi Ha-joon Hwang Jun-ho olarak : Kayıp kardeşini bulmak için Oyuna gizlice giren bir polis memuru.

Gi-hun'un annesi olarak Kim Young-ok

Cho Ah-in, Gi-hun'un kızı Seong Ga-yeong rolünde

Kang Mal-geum Gi-hun'un eski eşi ve Ga-yeong'un annesi olarak

Sang-woo'nun annesi olarak Park Hye-jin

Park Si-wan - Kang Cheol, Sae-byeok'un erkek kardeşi

İngilizce oyuncu kadrosu (dublaj)

Seong Gi-hun rolünde Greg Chun

Stephen Fu Cho Sang-woo olarak

Paul Nakauchi Jang Deok-su olarak

Oh Il-nam olarak Hideo Kimura

Vivian Lu Kang Sae-byeok olarak

Rama Vallury Abdul Ali olarak

Ön Adam olarak Tom Choi

Donald Chang Hwang Jun-ho olarak

Stephanie Komure Han Mi-nyeo olarak

Yuuki Luna Ji-yeong olarak