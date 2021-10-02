Squid Game 2.sezon olacak mı? Squid Game yeni sezon ne zaman gelecek? sorularının yanıtları merak ediliyor. Netflix'in en yeni K-drama dizisi Squid Game, ABD'de yayınlanmasından bu yana dünyayı kasıp kavuruyor. Gösteri, bir grup yabancının bir ödül için ölümüne savaştığı Battle Royale ve Açlık Oyunları'na benzer bir komployu takip ediyor. Ancak öncekilerden farklı olarak, Squid Game'in oyuncuları oyunu oynamak için isteyerek gönüllü oldular.

SQUID GAME 2. SEZON OLACAK MI?

Netflix, bu dizi için resmi olarak ikinci bir sezon hakkında açıklama yapmadı. Ancak Squid Game 2.sezon için bariz bir talep var. Netflix'e göre Squid Game, Bridgerton'ı geçerek şimdiye kadarki en popüler dizisi olmaya hazırlanıyor. Büyük tepki ve dizinin açık uçlu son sözü düşünüldüğünde, Sezon 2, bir sonraki adım gibi görünüyor.

SQUID GAME YENİ SEZON NE ZAMAN?

Henüz konu hakkında açıklama yapılmadığı için 2. Sezon için henüz bir çıkış tarihi yok. Uzun üretim öncesi süreci ve Squid Game gibi bir dizinin gerektirdiği karmaşık durumlar nedeniyle, olası bir 2. Sezonun 2023'ün sonlarına kadar gelmeyebileceği tahmin ediliyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bununla birlikte, bu dizinin içerdiği yüksek aksiyon ve duygu göz önüne alındığında, kesinlikle beklemeye değecektir. Stranger Things'in yeni bir sezonu için üç yıl bekleyebilirsek, Squid Game için de bekleyebiliriz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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