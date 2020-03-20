SPX'ten Türkiye'deki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı Outdoor ve doğa sporları alanında Türkiye'de lider konumda bulunan SPX, Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için Türkiye'deki tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

SPX, bu süreçte online mağazası www.spx.com.tr adresi üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Kargo paketlerinin yüksek hijyen koşullarında ve dış temastan uzak şekilde hazırlanacağını önemle belirten SPX yetkilileri, "Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyor, bu dönemde, evlerinizde kendinize ve sevdiklerinize daha fazla zaman ayırmanızı diliyoruz. Doğaya çıkarak, kalabalıklardan uzak keyifli ve sağlıklı zaman geçirmenizi umut ediyoruz. Sağlıklı ve bol sporlu günlerde yeniden buluşmak üzere…" açıklamasında bulundu. Kaynak: Bültenler