Sputnik V aşısı vurulan Moskova Belediye Başkanı: Hiç bir yan etki görmedim

Rusya'da 3. faz klinik testleri kapsamında 3 bin 500'den fazla gönüllüye Sputnik V aşısı vurulduğunu belirtildi.

Rusya'da 3. faz klinik testleri kapsamında 3 bin 500'den fazla gönüllüye Sputnik V aşısı vurulduğunu belirtildi. Aşı vurulan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyan " Ben de aşı vuruldum. Birkaç ay geçmesine rağmen hiç bir yan etkiyle karşılaşmadım" dedi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı geliştirilen 3. faz klinik testleri kapsamında 3 bin 500'den fazla gönüllüye Sputnik V aşısı vurulduğunu açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin da Rus medyasına yaptığı açıklamada, "Moskova'da 3 binden fazla kişi koronavirüse karşı aşılanmış durumda" dedi.

"BEN DE VURULDUM, YAN ETKİ GÖRMEDİM"

Sobyanin açıklamasında, "Hiçbirinde sorun yok. İnsanlar kendilerini iyi hissediyor. Bende bu aşı sürecini uyguladım ve görüyorsunuz. Birkaç ay geçmesine rağmen hiç bir yan etki yok" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı