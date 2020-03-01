SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI
Ali ABLAY / İSTANBUL DHASputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., İstanbul'da gözaltına alındı.
01.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:22
Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA
Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., İstanbul'da gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Haber Ajansı Sputnik çalışanları hakkında, Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimat yazısı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir B.'yi gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA