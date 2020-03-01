Sputnik'ten gözaltılar ve polis aramasıyla ilgili açıklama

01.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:10

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik adlı medya kuruluşunun Ankara bürosunda çalışan üç kişi ile Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Maxim Durnev, "Ofisimizdeki polisler en iyi şekilde, nazik davranış gösterdiler. Bildiğim kadarıyla daha önce çıkan Hatay konusundaki haber sebep oldu" dedi.



Rusya merkezli yayın yapan Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe ve 3 çalışanı gözaltına alınmasına ilişkin Rusya Bugün Uluslararası Haber Ajansı İstanbul irtibat bürosu Başkanı Maxim Durnev basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İstanbul şubesindeki polis aramasının devam ettiği ve gözaltına alınan 4 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi. Arama nedeninin, Hatay için yaptıkları 'Çalınan Eyalet' başlıklı haber olduğunu söyledi.



"Polisler en iyi şekilde, nazik davranış gösterdiler "



Yaşanan gelişmeleri anlatan Maxim Durnev, "Maalesef dün akşam üzücü haberi aldık. Ankara'daki arkadaşlarımızın ev adreslerine saldırı düzenlendi diye. Henüz bilmiyoruz o gelen grup meslektaşlarımızın adresi ve isim soy isimlerini nereden aldılar, neden geldiler, hangi gerekçeyle? Bunu da söylemek istiyorum, arkadaşlarımız zarar görmediler. Olaydan sonra polise gidip ifade verdiler. Bugün ise onlar gözaltına alındı diye haber geçmişti medyada. Sonuçta herkes serbest bırakıldı. Bugün İstanbul'daki ofisimize de polis geldi. Arama yaptılar, nasıl çalışıyoruz diye incelediler. Şuanda teknik cihazlarımızdaki hard disklerden kopyaları alıyorlar. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Şunu da söylemek istiyorum ofisimizdeki polisler en iyi şekilde, nazik davranış gösterdiler. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Cihazlarımızı ve ofisimizi de gösterdik" dedi.



"Hatay konusundaki haber sebep oldu"



Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni'nin serbest bırakıldığını söyleyen ve Hatay için yaptıkları haberden kaynaklı bir arama yapıldığını belirten Durnev, "Bu karar bildiğim kadarıyla İstanbul Başsavcılığı tarafından verildi. Polisin gösterdiği belgede arama kararı Ankara Başsavcılığı tarafından verilmiş. Bildiğim kadarıyla daha önce çıkan Hatay konusundaki haber sebep oldu. Gözaltına alınan çalışmalar serbest bırakıldı" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA