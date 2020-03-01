Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı
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Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı

Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

01.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:14
Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe serbest bırakıldı

Rus Ajansı Sputnik'in Genel Yayın Yönetmeni Mahir , ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülün Boztepe, alınan ifadesinin ardından soruşturma savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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