Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı
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Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı

Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, İstanbul'da gözaltına alındı.

01.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:36
Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Boztepe gözaltına alındı

Rus Ajansı Sputnik'in Genel Yayın Yönetmeni Mahir , 'da gözaltına alındı.


Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Boztepe'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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