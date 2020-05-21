Sputnik Filmi

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Egor Abramenko'nun yönettiği ve Oleg Malovichko - Andrei Zolotarev ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı Rus menşeli bilim-kurgu ve korku temalı filmin başlıca rollerinde Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk ve Pyotr Fyodorov yer alıyor. Yönetmen: Egor Abramenko Senaryo: Oleg Malovichko, Andrei Zolotarev Oyuncular: Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk , Pyotr Fyodorov , Anna Nazarova Filmin Türü: Korku Orijinal Adı: Sputnik Yapımcı Firma: Art Pictures Studio Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Rusya Orijinal Dili: Rusça Filmin Süresi: 113 dk. Dağıtıcı Firma: Art Pictures Studio Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Sputnik Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com