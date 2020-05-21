Sputnik Filmi
Sputnik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sputnik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
21.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:57
Egor Abramenko'nun yönettiği ve Oleg Malovichko - Andrei Zolotarev ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı Rus menşeli bilim-kurgu ve korku temalı filmin başlıca rollerinde Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk ve Pyotr Fyodorov yer alıyor.
Yönetmen: Egor Abramenko
Senaryo: Oleg Malovichko, Andrei Zolotarev
Oyuncular: Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk , Pyotr Fyodorov , Anna Nazarova
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Sputnik
Yapımcı Firma: Art Pictures Studio
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Rusya
Orijinal Dili: Rusça
Filmin Süresi: 113 dk.
Dağıtıcı Firma: Art Pictures Studio
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com