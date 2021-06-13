Sprint Relay Cup sona erdi

Erzurum'da bu yıl 8 ülkeden 100'den fazla atletin katılımıyla altıncı kez düzenlenen ve aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası olarak da değerlendirilen Sprint Relay Cup tamamlandı.

Erzurum'da bu yıl 8 ülkeden 100'den fazla atletin katılımıyla altıncı kez düzenlenen ve aynı zamanda Balkan Bayrak Şampiyonası olarak da değerlendirilen Sprint Relay Cup tamamlandı.

Tokyo 2020'de yarışmak için şansı süren milliler, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki atletizm pistinde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 10 branşta mücadele etti.

4×400 metre karışık bayrakta piste çıkan Berke Akçam, Büşra Yıldırım, Elif Polat ve İlyas Çanakçı'dan oluşan takım, 3.17,64'lik derece ile Türkiye rekoru kırmalarına rağmen Ukrayna ve Belarus'un ardından üçüncü sırayı alarak kota dışında kaldı.

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre yarışında 20.43'lük derecesiyle yarışma rekorunu yenilerken, sezonun Türkiye'deki en iyi derecesini yaptı. Erkekler 100 metrede piste çıkan milli atletler Jak Ali Harvey, Ertan Özkan ve Kayhan Özer, ilk üç sırayı elde etti.

İranlı Sajjad Hashemi, erkekler 400 metrede 45.40'lık koşusuyla ülke rekoru kırarken, milli sporcular Kubilay Ençü 46.40 ve Oğuzhan Kaya 47.06 ile en iyi derecelerini elde etti.

Kadınlar 10 metrede birinciliği 11.67'lik derecesiyle Mizgin Ay alırken, erkekler 400 metre engelli yarışında ise genç atlet İsmail Nezir, 51.82'lik koşusuyla kişisel en iyi derecesini yaptı.

Erzurum Sprint Kupası, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona erdi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları için 10 kota alındı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür Erzurum'da süren şampiyonada dünya çapında dereceler koşulduğunu belirtti.

Son yıllardaki en sert ve güzel yarışmalardan birine tanıklık ettiklerini belirten Çintimar, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar için 10 kota biz aldık, 20 kotayı Belarus ve Ukraynalı atletler aldı. Toplamda buradan 40 kota verildi. Bununla birlikte Lübnan da 1 kota elde etti. İnanılmaz yarışlar oldu. Hem Ukrayna, hem Belarus rekoru gerçekleşti. Bizim kadın ve erkekler karışık Türkiye rekorumuzu iki saniye geliştirdik ama saliselerle olimpiyat kotasını kaçırdık. Romanya ve Sırbistan'daki yarışmalarda bu kotaları halledebilirsek tam takım olarak olimpiyatta ülkemizi temsil etmiş olacağız. Ramil, Avrupa rekorunu deneyecekti ama hava çok rüzgarlı olunca kendini risk etmemesi gerekiyordu. Kendisine 'burada koşmayabilirsin' dedik ama o da 'buraya kadar geldim, 200 metreyi koşayım' dedi. Koştuğu derece de Erzurum Sprint Relay Cup'ın rekoru olarak tescillendi."

"Olimpiyatta altın madalya için savaşacağız"

Milli atlet Ramil Guliyey de, olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istediğini belirterek, "Bu yarış bizim için olimpiyatlar öncesi bir hazırlık oldu. Her şey beklediğimiz gibi gidiyor. Olimpiyatta iyi bir derece almak ve altın madalya için savaşacağız. Avrupa rekoru istiyordum ama hava şartları eksi rüzgar olduğu için uygun değildi. Şimdi bu derece iyi ama sonraki yarışlarda deneyeceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer