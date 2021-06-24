Spring Blossom Filmi
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On altı yaşında bir genç olan Suzanne, yaşıtlarından oldukça sıkılmaktadır. Okuluna gitmek için her gün bir tiyatronun önünden geçmek zorunda kalan Suzanne, bu sayede ondan oldukça büyük olan bir adam ile tanışır. Hayatı yaşıtları gibi yaşamakta zorlanan Suzanne ve adam arasında bu süreçte farklı bir bağ oluşur.
Yönetmen: Suzanne Lindon
Senaryo: Suzanne Lindon
Oyuncular: Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Frédéric Pierrot, Florence Viala, Rebecca Marder, Arthur Giusi, Pauline Rugo, Dominique Besnehard, Philippe Uchan , Françoise Widhoff, Raymond Aquaviva, Valentin Brekke, Louise Milot, Michael Perez, Damien Carlet
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Seize Printemps
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 73 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 16.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com