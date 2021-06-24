Spring Blossom Filmi
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Spring Blossom Filmi

Spring Blossom Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Spring Blossom filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spring Blossom filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

On altı yaşında bir genç olan Suzanne, yaşıtlarından oldukça sıkılmaktadır. Okuluna gitmek için her gün bir tiyatronun önünden geçmek zorunda kalan Suzanne, bu sayede ondan oldukça büyük olan bir adam ile tanışır. Hayatı yaşıtları gibi yaşamakta zorlanan Suzanne ve adam arasında bu süreçte farklı bir bağ oluşur.

Yönetmen: Suzanne Lindon

Senaryo: Suzanne Lindon

Oyuncular: Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Frédéric Pierrot, Florence Viala, Rebecca Marder, Arthur Giusi, Pauline Rugo, Dominique Besnehard, Philippe Uchan , Françoise Widhoff, Raymond Aquaviva, Valentin Brekke, Louise Milot, Michael Perez, Damien Carlet

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Seize Printemps

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 73 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 16.07.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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