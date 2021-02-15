Sprey boya ile tahrip edilen peribacaları temizleniyor
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Sprey boya ile tahrip edilen peribacaları temizleniyor

15.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:47
Sprey boya ile tahrip edilen peribacaları temizleniyor

Sprey boya ile tahrip edilen peribacaları temizleniyorKAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde sprey boya ile tahrip edilen peribacalarında mikro kumlama tekniğiyle temizlik çalışması başlatıldı.

Sprey boya ile tahrip edilen peribacaları temizleniyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde sprey boya ile tahrip edilen peribacalarında mikro kumlama tekniğiyle temizlik çalışması başlatıldı.

İlçedeki Araplı mevkiinde sayısı 40'ı bulan peribacasına sprey boya ile zarar verildi. Peribacalarının, farklı renkteki sprey boyalarla yazılar yazılıp, çizimler yapılarak tahrip edilmesi tepki çekti. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi koordinesinde peribacalarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, mikro kumlama tekniğiyle peribacalarındaki sprey boyaları siliyor. Temizlik çalışmasının yaklaşık 20 gün süreceği belirtildi.

'SPREY BOYALAR BÜYÜK ZARAR VERİYOR'İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Araplı mevkiindeki tabiat varlıklarına sprey boyalarla zarar verildiğini hatırlatarak, "Bu yazılar tabiat varlıklarımıza zarar verdiği gibi görsel olarak da çirkinlik oluşturmaktadır. Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğünden gelen uzmanlarımızla bu yazıların temizliği yapılacak. Bu temizlik tamamen restorasyon usullerine göre gerçekleştirilecek. Bu tabiat varlıkları ülkemizin önemli değerleri içerisinde. Sadece tabiat varlıkları değil kültür varlıklarımızla beraber bunları korumamız gerekiyor. Sprey boyalar bu tür eserlere çok büyük zarar veriyor. Bu konularda daha hassas olmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Buraları elbette ki bizler koruyacağız zarar verilmemesi için çeşitli önlemler alacağız; ama hep birlikte bunları korumamız gerektiğini düşünüyorum. Lütfen, sprey boyalarla veya farklı şekillerde müdahalelerde bulunulmasın; çünkü bunlar bu eserlere ciddi zararlar veriyor" dedi.'PLAKA TANIMA SİSTEMİ İLE TAKİP EDİLİYOR'

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram ise peribacalarına zarar verilmesiyle ilgili incelemenin sürdüğünü belirterek, "Kolluk kuvvetlerimiz inceleme yaptı. Bu bölgeyi koruma altına aldık. İlçemizde kolluk kuvvetlerimizle gece gündüz, plaka takip sistemimizle bölgeyi inceliyoruz. Bu temizlik yapıldıktan sonra herhangi bir zarar verilmesi durumunda kişiler hakkında işlem yapılacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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